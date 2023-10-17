Дождь и до +9 градусов прогнозируют в Псковской области 18 октября

15:22, 17 октября 2023, ПАИ

Облачная и дождливая погода ожидается на территории Псковской области 18 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, местами умеренный. Днём дождь.

Будет дуть ветер ночью неустойчивый слабый, днём северных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.

Температура по области ночью составит от 0 до +5 градусов, по востоку региона – до -2 градусов, днём – от +4 до +9 градусов.

Атмосферное давление будет низким.