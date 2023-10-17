Дождь и до +9 градусов прогнозируют в Псковской области 18 октября
Облачная и дождливая погода ожидается на территории Псковской области 18 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, местами умеренный. Днём дождь.
Будет дуть ветер ночью неустойчивый слабый, днём северных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.
Температура по области ночью составит от 0 до +5 градусов, по востоку региона – до -2 градусов, днём – от +4 до +9 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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