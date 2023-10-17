ФОТОФАКТ. Морозные узоры в Себежском районе

15:45, 17 октября 2023, ПАИ

Морозные узоры обнаружила на стекле автомобиля жительница Себежского района Ольга Шульц. Об этом сообщает районная газета «Призыв».

Узоры появилась на стекле ее автомобиля в ночь с 16 на 17 октября.

«У нас сегодня был... мороз?» – прокомментировала Ольга Шульц неожиданную находку.

Ранее псковичам рассказали, когда ждать первых заморозков.