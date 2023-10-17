Более 8,2 тысячи псковских школьников приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

16:39, 17 октября 2023, ПАИ

Более 8,2 тысячи учеников 1-9-х классов Псковской области приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», которая проходит с 19 сентября. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Всего в России в олимпиаде приняли участие более четырёх миллионов школьников.

Срок олимпиады продлён ещё на неделю – проверить знания о мерах безопасности на дорогах на платформе «Учи.ру» можно до 22 октября. При этом выполнять задания можно как в школе, так и дома с родителями.

Задачей проекта является снижение аварийности и пропаганда законопослушного поведения на дорогах. При этом добиться её выполнения можно только путём проведения совместной работы.

Олимпиаду проводят уже четвёртый год подряд, и она набирает всё большую популярность. Организаторами проекта выступают Минтранс России, ГУОБДД МВД России, образовательная платформа «Учи.ру» и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства просвещения России.