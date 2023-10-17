Мошенники украли у пожилого великолучанина почти 200 тысяч рублей

16:28, 17 октября 2023, ПАИ

Мошенники украли у 79-летнего великолучанина около 190 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Luki-News со ссылкой на отдел МВД России по Псковской области.

16 октября в полицию обратился мужчина 1944 года рождения. Ему позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок в виде переинвестиций. Мужчина согласился, и его соединили с менеджером. В ходе общения он указал реквизиты, по которым нужно перевести денежные средства, что доверчивый пенсионер и делал с 22 сентября по 13 октября.

Спустя время великолучанин понял, что общается с мошенниками, и обратился в полицию. За этот период он перечислил преступникам около 190 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.