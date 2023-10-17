Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Мошенники украли у пожилого великолучанина почти 200 тысяч рублей

Мошенники украли у 79-летнего великолучанина около 190 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Luki-News со ссылкой на отдел МВД России по Псковской области.

16 октября в полицию обратился мужчина 1944 года рождения. Ему позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок в виде переинвестиций. Мужчина согласился, и его соединили с менеджером. В ходе общения он указал реквизиты, по которым нужно перевести денежные средства, что доверчивый пенсионер и делал с 22 сентября по 13 октября.

Спустя время великолучанин понял, что общается с мошенниками, и обратился в полицию. За этот период он перечислил преступникам около 190 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 октября 2023

Проект «Стоп-свалка»: десять псковичей поймали за незаконным выбросом мусора
17 октября 2023

Водолазы нашли тело пропавшего мужчины в псковском озере Смертное
17 октября 2023

КамАЗ и манипулятор столкнулись на трассе Псков – Санкт-Петербург
17 октября 2023

Водолазы ищут пропавшего мужчину в псковском озере Смертное
17 октября 2023

Житель Локнянского района на угнанном автомобиле попал в ДТП
17 октября 2023

В Пскове росгвардейцы задержали похитительницу косметики
17 октября 2023

На мужчину напали с ножом во время бытовой ссоры в Усвятах
16 октября 2023

В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...