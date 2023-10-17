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Общество

19 октября по улице Яна Фабрициуса в Пскове запустят общественный транспорт

19 октября по улице Яна Фабрициуса в Пскове запустят общественный транспорт, сообщил журналистам во время рабочего выезда глава города Борис Елкин. Ход капремонта дороги на Яна Фабрициуса проверили губернатор Михаил Ведерников и глава города Борис Елкин.

Фото: ПАИ

На отремонтированное асфальтовое полотно уже нанесена разметка.

«Осталось ещё отремонтировать перекрёсток Вокзальной и Яна Фабрициуса, но сейчас это не мешает открыть движение. Автобусное сообщение запускаем через два дня, 19-го числа», - уточнил Борис Елкин.

Отметим, что во время ремонта рабочие расширили дорожное полотно улицы. Здесь также оборудованы умные автобусные остановки, переложена канализация, водоводы, тепловые сети, установлены новые фонари.

Капремонт на Яна Фабрициуса проводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик должен закончить объект до конца ноября.

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