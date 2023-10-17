Останки 80 советских солдат перезахоронили в Невельском районе
Перезахоронение 80 воинов Советской Армии прошло в деревне Турки-Перевоз Невельского района сегодня, 17 октября. Их обнаружили поисковики в течение года, сообщил ПАИ глава муниципалитета Олег Майоров.
Имена двух бойцов установлены: младший сержант из Еревана Владимир Хочуцурович Есоян и рядовой из Харьковской области Николай Михайлович Скляр.
«Теперь их имена увековечены на воинском захоронении в деревне Турки-Перевоз. Так поисковики вписывают в историю Невельского района отдельные страницы, сберегая неразрывную связь поколений в сохранении памяти о защитниках нашей земли», – отметил Олег Майоров.
Глава района также сообщил, что в митинге приняли участие юнармейцы невельской школы № 5.
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