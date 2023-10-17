Останки 80 советских солдат перезахоронили в Невельском районе

17:04, 17 октября 2023, ПАИ

Перезахоронение 80 воинов Советской Армии прошло в деревне Турки-Перевоз Невельского района сегодня, 17 октября. Их обнаружили поисковики в течение года, сообщил ПАИ глава муниципалитета Олег Майоров.

Имена двух бойцов установлены: младший сержант из Еревана Владимир Хочуцурович Есоян и рядовой из Харьковской области Николай Михайлович Скляр.

«Теперь их имена увековечены на воинском захоронении в деревне Турки-Перевоз. Так поисковики вписывают в историю Невельского района отдельные страницы, сберегая неразрывную связь поколений в сохранении памяти о защитниках нашей земли», – отметил Олег Майоров.

Глава района также сообщил, что в митинге приняли участие юнармейцы невельской школы № 5.