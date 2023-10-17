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Общество

Встреча с фотографом Александром Дымниковым пройдёт в Псковской областной библиотеке 21 октября

Встреча с фотографом из Санкт-Петербурга Александром Дымниковым состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 21 октября в 16:30. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Александр Дымников покажет свои фотографии в авторской печати из проектов «Космический пейзаж», «Храмы Русского Севера», «Дагестан и Северный Кавказ», «Свет Тибета», «Рис (возделывание риса в горных районах Вьетнама)», «Панорамы Петербурга», а также фотографии Андре Кертеша из книги On Reading.

Фотографии горных пейзажей петербуржца были представлены на городских и всесоюзных фотовыставках. На всесоюзных конкурсах туристской фотографии его работы награждались дипломами. В 2006 году на выставке в Петропавловской крепости, посвящённой Петербургу, его фоторабота заняла первое место.

Отметим, что фотографии Александра Дымникова хранятся в Государственном Русском музее, в Музее истории фотографии, в Государственном музее «Царскосельская коллекция» и в других учреждениях.

Кроме того, Александр Дымников расскажет гостям мероприятия о Союзе фотохудожников России, правилах приёма в члены союза, возможностях финансирования творческой работы, а также поделится своими идеями о технологии творчества с точки зрения работы мозга.

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