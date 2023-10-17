Математик Алексей Савватеев прочтёт лекцию в ПсковГУ

18:32, 17 октября 2023, ПАИ

Известный популяризатор математики, член-корреспондент РАН Алексей Савватеев прочтёт лекцию «О знаменитых проблемах школьной математики, как решённых, так и ждущих своих героев» в Псковском государственном университете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Лекция пройдёт 25 октября. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Организаторы – Математическая школа ПсковГУ (проект «Марафон «Математический беспредел» с поддержкой Росмолодёжи) и НОМЦ «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской».