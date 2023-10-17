Математик Алексей Савватеев прочтёт лекцию в ПсковГУ
Известный популяризатор математики, член-корреспондент РАН Алексей Савватеев прочтёт лекцию «О знаменитых проблемах школьной математики, как решённых, так и ждущих своих героев» в Псковском государственном университете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Лекция пройдёт 25 октября. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Организаторы – Математическая школа ПсковГУ (проект «Марафон «Математический беспредел» с поддержкой Росмолодёжи) и НОМЦ «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской».
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