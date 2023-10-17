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Пять наград завоевали псковичи на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу

Пять наград завоевали псковские спортсмены, воспитанники спортшколы «Мастер», на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу «Кубок мэра города Ярославль», которые прошли в Ярославле с 11 по 14 октября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

Пять наград завоевали псковичи на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу. Фото: спортшкола «Мастер»

Золотые медали достались Нелли Зенковой, Станиславу Фёдорову и Ярославу Трофимову. Также бронзу завоевали Мирослав Галимов и Илья Ерошенко. Спортсмены соревновались в разделах фулл-контакт и лоу-кик. Станислав Фёдоров также выполнил первый спортивный разряд.

Тренирует призёров Марат Хабибуллин.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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