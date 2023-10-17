Две бронзы завоевали псковичи на волейбольном турнире

18:29, 17 октября 2023, ПАИ

Две бронзовые награды завоевали псковские волейболисты, воспитанники спортшколы «Бригантина» на традиционном волейбольном турнире среди юношей, посвящённом Дню учителя, который прошёл в Пскове с 13 по 15 октября. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

В возрастной категории среди спортсменов 2009-2010 годов рождения победу одержали гости из Старой Руссы Новгородской области. Серебряными призёрами стали волейболисты спортивного клуба «Актив» из Великого Новгорода. Псковский состав спортшколы «Бригантина» занял третье место.

Новгородский спортклуб «Актив» занял первое место среди волейболистов в возрастной категории 2007-2008 годов рождения. Второе место досталось петербургской «Невской школе». Замкнула тройку лидеров псковская «Бригантина».

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