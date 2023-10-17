Движение грузового транспорта ограничат на двух региональных дорогах в Пустошкинском районе

18:17, 17 октября 2023, ПАИ

Движение грузового автотранспорта ограничат на двух региональных дорогах в Пустошкинском районе с 18 октября по 16 ноября, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Запрет для движения грузового автотранспорта массой более 3,5 тонны вводится:

На автомобильной дороге Красное – Юшково – Монино на участке км 0+000 – км 9+800;

На автомобильной дороге Пустошка – Щукино – Алоль на участке км 12+000 – км 62+500.

В период ограничения движения на участках будут проведены работы по восстановлению профиля и ровности дорожного покрытия.

Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учитывать информацию при планировании маршрутов следования.