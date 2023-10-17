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Общество

Страховые взносы с ЕНС теперь можно списывать оперативнее

Новая норма налогового законодательства (пункт 9 статьи 78 НК РФ), позволяющая списывать страховые взносы с ЕНС оперативнее, вступила в силу с 1 октября 2023 года, сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Данное нововведение позволяет до наступления установленного срока уплаты страховых взносов засчитывать положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС) в счёт исполнения предстоящей обязанности по уплате страховых взносов сразу после поступления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов (далее уведомление) или расчета по страховым взносам (далее расчёт).

Отметим, что уведомление или расчёт обязательно должны содержать информацию об уплаченной плательщиком сумме страховых взносов.

То есть, до наступления установленного срока уплаты, суммы страховых взносов, поступающие от плательщиков, уплачивающих страховые взносы в месяце, за который такие взносы были исчислены, засчитываются в счет исполнения предстоящей обязанности, при представлении уведомлений или расчетов по страховым взносам.

Положительное сальдо ЕНС будет списываться в счёт уплаты страховых взносов на следующий день после поступления уведомления об исчисленных суммах или РСВ, но только после зачета денежных средств в счет исполнения обязанности по уплате налога на доходы физических лиц.

Подробные разъяснения даны в письме ФНС России от 11 октября 2023 года N БС-4-11/13010@.

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