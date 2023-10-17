Псковичей предупредили, что сезон клещей ещё не заканчивается
Сезон клещей в Псковской области продолжается, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
Многие граждане ошибочно полагают, что в середине октября клещи уже впали в спячку и не представляют опасности, но это не так. Сезон клещей заканчивается лишь поздней осенью с наступлением постоянных заморозков, говорится в сообщении.
Псковичей призывают быть осторожными, осматривать себя и своих детей на наличие клещей после посещения леса.
Удалить насекомое можно у врача в поликлинике по месту жительства, а также в травматологическом пункте и в инфекционной больнице (круглосуточно).
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