Псковичей предупредили, что сезон клещей ещё не заканчивается

21:44, 17 октября 2023, ПАИ

Сезон клещей в Псковской области продолжается, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Многие граждане ошибочно полагают, что в середине октября клещи уже впали в спячку и не представляют опасности, но это не так. Сезон клещей заканчивается лишь поздней осенью с наступлением постоянных заморозков, говорится в сообщении.

Псковичей призывают быть осторожными, осматривать себя и своих детей на наличие клещей после посещения леса.

Удалить насекомое можно у врача в поликлинике по месту жительства, а также в травматологическом пункте и в инфекционной больнице (круглосуточно).