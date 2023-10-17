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Общество

Псковичам рассказали, как ноябрьские праздники отразятся на зарплате

Юрист сервиса SuperJob Александр Южалин рассказал, как ноябрьские праздники отразятся на зарплате.

Ноябрь – последний месяц в календарном году с нерабочим праздничным днём. В соответствии с ТК РФ, ежегодно нерабочим является 4 ноября (День народного единства). В этом году 4 ноября выпадает на субботу, выходной день будет перенесён на понедельник 6 ноября. Поэтому все, кто работает на условиях пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд – 4, 5 и 6 ноября (с субботы по понедельник).

Наличие дополнительного выходного дня никак не скажется на зарплате работников, получающих оклад. Если же работники будут привлекаться к работе в выходной или праздничный день (4 ноября), такая работа должна быть оплачена в двойном размере.

Ноябрь, как и декабрь, можно рассмотреть для отпуска, если цель – получить больше отпускных, поскольку и в ноябре, и в декабре довольно много рабочих дней (по 21 дню).

Здесь действует простое правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать работнику отпуск (стоимость одного рабочего дня в таком месяце может быть больше, чем оплата отпуска по среднему заработку). Но поскольку в ноябре и декабре рабочих дней довольно много, разница между оплатой работы в эти дни и отпускными, рассчитанными по среднему заработку, будет небольшой, отметил юрист SuperJob.

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