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День Харитины наступил по народному календарю

День Харитины наступил по народному календарю сегодня, 18 октября, сообщает calend.ru.

По церковному календарю в этот день отмечается память святой мученицы Харитины, пострадавшей за веру в начале IV века в Понте. В раннем детстве она осталась сиротой и была воспитана Клавдием. Харитина начала верить в Христа и решила посвятить служению ему всю свою жизнь. Клавдий, любивший девушку как родную дочь, поддержал это намерение и построил для неё отдельный дом.

Однажды молодую христианку оклеветали язычники, и ей пришлось предстать перед судом. Несмотря на все пытки и унижения, Харитина осталась тверда в вере и скончалась.

На Руси к этому времени в деревнях заканчивались полевые и огородные работы, и крестьяне приступали к делам домашним. На Харитину женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты. «Харитина ткала и пряла – весь дом одевала», – говорили в этот день. Девушки же собирались на вечерки, где также занимались рукоделием – пряли, вышивали, вязали. Такая работа по обыкновению сопровождалась пением.

Ткаческое мастерство ценилось прежде не меньше, чем земледельческое. Об этом занятии сложено множество загадок, например такие: «Раскинуты тенетки, прилетели лебедки, трут, мнут, разинут, воткнут»; «Ногой топну, животом нажму, рукой шмыгну, два раза колотну и опять начну». Существовали загадки и о ткацком стане: «Пришел паук на деревянных ногах, всю избу загородил»; «Пришло чудо, село в угол, без девки, без женки, а вон нейдет».

Что касается мужчин, то они на Харитину приступали к изготовлению валенок. Эту обувь упоминали и в поговорках. «Отстал от ночи день – запнулся валенком за пень», – говорили люди, подмечая, что день становился заметно короче ночи.

Также наблюдали приметы. Если вороны и галки вились в воздухе, а облака шли против ветра, это предвещало снег, а безветренная погода сулила похолодание.

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