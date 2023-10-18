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Общество

Правила получения гостиницами звёзд могут ужесточить в России

Ужесточить требования к организациям, которые присваивают отелям звёзды, призвали в России. С соответствующим предложением в адрес Минэкономразвития выступили сразу несколько гостиничных ассоциаций, пишет газета «Известия».

По словам президента Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадия Ламшина, на сегодняшний день система классификации работает не в полной мере, а также с нарушением требований. Он подчеркнул, что основная проблема кроется в организациях, которые присваивают отелям звёзды.  

«Есть много недобросовестных и неквалифицированных экспертов. Необходимо повысить требования к их образованию, опыту работы», – сказал Геннадий Ламшин.

Кроме того, президент РГА подчеркнул, что необходимо сократить количество компаний по классификации отелей в пять-семь раз – с 226 до 30-40.

В свою очередь, в Минэкономразвития рассказали, что рассмотрят соответствующие предложения турбизнеса и объяснили, что в профильном комитете Госдумы их поддерживают. «До конца года планируем сформировать пакет изменений в законодательную и нормативную базу», – добавили в ведомстве.

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