«Народного участкового» выбрали жители Псковской области

07:54, 18 октября 2023, ПАИ

«Народного участкового – 2023» выбрали жители Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Всего во втором этапе участвовало пять участковых уполномоченных полиции из региона. По результатам онлайн-голосования итоговые места распределились следующим образом: третье место досталось старшему лейтенанту полиции, участковому уполномоченному полиции из Новосокольнического района Павлу Гукову, второе место – старшему лейтенанту полиции, участковому уполномоченному полиции Великих Лук Андрею Виноградову.

Победу во втором этапе конкурса одержал капитан полиции, участковый уполномоченный полиции из Невельского района Роман Дроздов.

«В органах внутренних дел Роман Дроздов служит более 10 лет: сначала окончил университет МДВ России, после чего с 2018 года отработал в должности участкового уполномоченного полиции отдела МО МВД России «Невельский», – рассказали в ведомстве.

Всего на участке Романа Дроздова с начала 2023 года произошло 37 преступлений. «Капитаном полиции Романом Дроздовым почти все они раскрыты, рассмотрено более 276 жалоб и заявлений граждан, выявлено 137 административных правонарушений. Местные жители хорошо знают своего участкового и положительно отзываются о его работе», – подчеркнули в УМВД.

«Как правило, граждане обращаются ко мне с бытовыми конфликтами. Независимо от ситуации всегда находим подход к жителям и решение проблемных вопросов. В должности участкового уполномоченного полиции я работаю более пяти лет и планирую добиться успехов именно в этом направлении деятельности», – рассказал Роман Дроздов.

За победителя регионального этапа конкурса проголосовало почти 1100 человек, и именно он будет представлять Псковскую область на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый – 2023», который пройдет при онлайн-голосовании россиян на сайте издания «Комсомольская правда».