До +7 градусов ожидается сегодня в Пскове
Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 18 октября. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Днём пройдёт дождь и будет дуть умеренный ветер северных направлений. Температура воздуха составит от +4 до +9 градусов.
В Пскове также ожидается дождь. Температура днём будет от +5 до +7.
В Великих Луках будет дождь. Температура воздуха днём составит от +7 до +9.
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18 октября 2023
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