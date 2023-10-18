До +7 градусов ожидается сегодня в Пскове

08:18, 18 октября 2023, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 18 октября. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днём пройдёт дождь и будет дуть умеренный ветер северных направлений. Температура воздуха составит от +4 до +9 градусов.

В Пскове также ожидается дождь. Температура днём будет от +5 до +7.

В Великих Луках будет дождь. Температура воздуха днём составит от +7 до +9.