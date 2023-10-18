Штрафы за превышение вредных выбросов будут выплачивать российские заводы

09:43, 18 октября 2023, ПАИ

Оборотные штрафы введут для промышленных предприятий за нарушение установленных квот по выбросам вредных веществ. Такие поправки в КоАП одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

В частности, если предприятие превысит до 10 % квот на выбросы, оно получит штраф от 0,1 до 0,2 % совокупного размера выручки за календарный год, но не менее 1 млн рублей. Далее штрафы будут расти пропорционально степени нарушения. Максимальные от 4 до 5 % выручки, но не менее 5 млн рублей, предусмотрены на несоблюдение более 75 % квот.

Законопроект разработан по поручению президента России Владимира Путина по результатам совещания с членами правительства при рассмотрении хода реализации федерального проекта «Чистый воздух».

Это позволит снизить на 20 % выбросы в 12 крупных промышленных центрах к 2026 году и в два раза – в 29 городах с высоким уровнем загрязнения к 2030 году.

«Это напрямую влияет на благополучие 13,2 млн человек», – считают в Минприроды.

Объёмы штрафов сопоставимы с затратами предприятий на экологическую модернизацию. При этом устанавливается приоритет для предприятий в части снижения выбросов, подчеркнули в Минприроды.

Законопроект согласован с Минюстом, Минэком, Минпромторгом, Минфином, Росприроднадзором, Минстроем и Минэнерго. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2024 года, а оборотные штрафы – с 1 января 2027 года.