Псковские учителя приняли участие в форуме молодых преподавателей родных языков и родных литератур

09:56, 18 октября 2023, ПАИ

Педагоги из Псковской области стали участниками форума молодых преподавателей родных языков и родных литератур, который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

Всего в мероприятиях форума приняли участие более 120 педагогов из регионов Северо-Западного федерального округа России.

Псковскую область представляли учитель русского языка и литературы многопрофильного правового лицея № 8 Анастасия Анисова, учитель русского языка и литературы гуманитарного лицея Анастасия Анисимова, учитель русского языка и литературы лицея № 11 Великих Лук Валентина Востокова, учитель русского языка и литературы Псковской инженерно-лингвистической гимназии Елизавета Спыну, учитель русского языка и литературы лицея № 10 Великих Лук Анна Агаева, учитель русского языка и литературы Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Виктория Дмитриева.

На протяжении двух дней молодые педагоги обменивались опытом, обсуждали эффективные практики преподавания родных языков в современной школе, принимали участие в мастер-классах. Коллеги делились своим личным опытом и транслировали опыт «национальных» регионов.

На форуме обсуждались современные методики преподавания важных предметов школьной программы: родного языка и родной литературы.

Отметим, организаторами форума выступили Минпросвещения России, Институт стратегии развития образования при поддержке комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.