Московские школьники очистили от тины пруды в Михайловском
Очередная смена волонтеров завершила работу в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». В течение недели добровольцы из московской школы № 548 «Царицыно» помогали сотрудникам музея в подготовке территории и уходе за объектами заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе Пушкинского заповедника.
Школьники очищали отмостки и водоотводные каналы у льнохранилища в Михайловском, убирали тину в прудах усадебного парка, мыли горшки для рассады, а также участвовали в подготовке музейного комплекса «Бугрово» к празднику «Купаленка – ночь маленька», сгребая скошенную траву.
В музее-заповеднике поблагодарили волонтеров за помощь, отметив их ответственность и трудолюбие, и выразили надежду на новые встречи с добровольцами.
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