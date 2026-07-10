Московские школьники очистили от тины пруды в Михайловском

10:55, 10 июля 2026, ПАИ

Очередная смена волонтеров завершила работу в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». В течение недели добровольцы из московской школы № 548 «Царицыно» помогали сотрудникам музея в подготовке территории и уходе за объектами заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Школьники очищали отмостки и водоотводные каналы у льнохранилища в Михайловском, убирали тину в прудах усадебного парка, мыли горшки для рассады, а также участвовали в подготовке музейного комплекса «Бугрово» к празднику «Купаленка – ночь маленька», сгребая скошенную траву.

В музее-заповеднике поблагодарили волонтеров за помощь, отметив их ответственность и трудолюбие, и выразили надежду на новые встречи с добровольцами.