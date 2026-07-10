Наталия Соколова в программе «Внимание, дети!» расскажет о безопасности в летний период

11:30, 10 июля 2026, ПАИ

Новый выпуск авторской программы уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой «Внимание, дети!», посвящённый правилам безопасности в летний период, выйдет на радио «Седьмое небо» (107,1 FM) сегодня, 10 июля, в 12:30.

В преддверии отпуска ведущая собрала информацию о самых актуальных видах угроз для детей в жаркое время года и подготовила чёткие алгоритмы действий для родителей, чтобы каникулы не обернулись трагедией.

Главной темой выпуска станет «Безопасное лето: что важно помнить родителям». В программе Наталия Соколова выделит пять ключевых точек контроля: вода (купание без присмотра и надувные бассейны), открытые окна с москитными сетками, солнечные удары и перегрев, укусы насекомых, а также ядовитые грибы и ягоды.

Отдельное внимание в эфире уделят правилам дорожного движения для велосипедистов и самокатчиков, а также алгоритму поведения с незнакомцами на улице. Кроме того, детский омбудсмен затронет вопрос цифровой безопасности: контроль игр, соцсетей и геолокаций, а также вред чрезмерного нахождения в телефоне для психики и зрения ребёнка.