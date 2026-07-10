Шея и боли в спине станут темами первых двух выпусков проекта «Секреты тела» доктора Васильева

11:47, 10 июля 2026, ПАИ

Шейный отдел и боли в спине станут темами первых двух выпусков уникального телепроекта «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский». Проект ведёт российский реабилитолог, главный травматолог-ортопед и спортивный врач Псковской области Евгений Васильев.

Эксперт расскажет зрителям телепроекта, какие проблемы организма могут быть связаны с болями в спине и как с помощью специальных упражнений, находясь дома, можно себе помочь.

Первые два выпуска проекта «Секреты тела» выйдут на телеканале «Первый Псковский» в воскресенье, 12 июля, в 12:20. Программу также можно найти в официальной группе телеканала в соцсети «ВКонтакте».

Проект «Секреты тела» – цикл из 50 выпусков с практическими советами и уникальной методикой доктора Евгения Васильева. Проект, над которым команда телеканала работала два года, представляет собой уникальный навигатор по человеческому организму. В программах разбираются 20 ключевых тем: от болей в шее, пояснице и суставах до мифов о здоровье, лишнего веса и комплексов упражнений для восстановления нервных волокон. Каждый выпуск – это практическое руководство к действию, которое можно сделать без похода к врачу, находясь дома.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.