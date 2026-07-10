Воинские захоронения привели в порядок в Стругокрасненском районе

10:58, 10 июля 2026, ПАИ

В Стругокрасненском районе привели в порядок несколько воинских захоронений, сообщил глава муниципалитета Александр Волков в своём официальном канале на платформе MAX.

По его словам, на прошлой неделе сотрудники администрации провели работы в трёх населённых пунктах. В деревне Остров обработали территорию от сорной растительности, в деревне Пятчино скосили траву в сквере, в деревне Строители убрали мусор и также скосили траву.

«Эти действия – дань уважения памяти павших защитников Отечества и важная часть сохранения исторического наследия нашего края. Чистота и ухоженность этих священных мест свидетельствуют о нашей общей благодарности и бережном отношении к истории», – подчеркнул Александр Волков.