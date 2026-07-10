Псковичам и гостям города предложат пройти путём князя Довмонта

11:36, 10 июля 2026, ПАИ

11 июля в Псковском кремле состоится командная игра-поиск «По следам князя Довмонта», посвящённая князю Довмонту-Тимофею, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Участникам предстоит пройти по территории Довмонтова города, выполнить задания и ответить на вопросы, связанные с историей средневекового Пскова. Программа включает работу нескольких тематических площадок, посещение кремлёвских башен, интеллектуальные викторины и исторические конкурсы.

Сюжет игры построен вокруг биографии князя Довмонта – литовца по происхождению, который принял православие под именем Тимофей, стал защитником псковских земель и инициатором каменного строительства в городе. Именно при нём расширились крепостные стены, а Довмонтов город вошёл в историю как часть оборонительного комплекса, примыкающего к Крому.

Мероприятие начнётся в 12:00 у крыльца Приказной палаты (Кремль, 4). Продолжительность 90 минут. Участие бесплатное, но нужна регистрация.

Игра организована в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Дополнительная информация и справки по телефону 8 (8112) 33-10-65.