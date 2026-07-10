Псковичам и гостям города предложат пройти путём князя Довмонта
11 июля в Псковском кремле состоится командная игра-поиск «По следам князя Довмонта», посвящённая князю Довмонту-Тимофею, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.
Участникам предстоит пройти по территории Довмонтова города, выполнить задания и ответить на вопросы, связанные с историей средневекового Пскова. Программа включает работу нескольких тематических площадок, посещение кремлёвских башен, интеллектуальные викторины и исторические конкурсы.
Сюжет игры построен вокруг биографии князя Довмонта – литовца по происхождению, который принял православие под именем Тимофей, стал защитником псковских земель и инициатором каменного строительства в городе. Именно при нём расширились крепостные стены, а Довмонтов город вошёл в историю как часть оборонительного комплекса, примыкающего к Крому.
Мероприятие начнётся в 12:00 у крыльца Приказной палаты (Кремль, 4). Продолжительность 90 минут. Участие бесплатное, но нужна регистрация.
Игра организована в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Дополнительная информация и справки по телефону 8 (8112) 33-10-65.
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