Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Теперь розовые очки сняли все

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем выступлении на IV Псковском медиафоруме, который проходит сегодня, 18 октября, в ПсковГУ, констатировал, что миру пришлось «снять розовые очки». Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

«Если кто-то до этого ещё и смотрел на всё через розовые очки, то теперь их сняли все. Может показаться, что всё это произошло только что, буквально в течение пары лет. Нет. Это впечатление обманчиво. В этом контексте считаю лишним ещё раз напоминать, что российские и русскоязычные СМИ в Европе просто уничтожаются под эгидой борьбы за свободу слова. Недавно общался с немцами, которые живут в Германии. Они подтверждают: в их медиаполе царит тотальная цензура. Невозможно в открытом доступе найти мнение, отличное от мейнстрима. Всё заблокировано. Можно только то, что нужно проамериканскому немецкому правительству. Иного не дано», - отметил губернатор Псковской области.

Михаил Ведерников добавил также, что «в мире, победившем нацистскую Германию, допускается унижение людей по национальному признаку». «Именно в такой ситуации сейчас находятся Россия и русскоязычные люди. Принцип коллективной вины всегда считался атрибутом тоталитарных государств. И он неизменно приводил к чудовищным преступлениям и всегда порицался, а сегодня это основной принцип, которым руководствуются недружественные страны в отношении России. Чего стоит одно только разрешение изымать автомобили и личные вещи у россиян, пересекающих границы ЕС». - подытожил глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 октября 2023

Услышать произведения Баха смогут псковичи на органном концерте
18 октября 2023

IV Международный медиафорум проходит в Пскове
18 октября 2023

Епископ Псковский и Порховский Арсений возведён в сан митрополита
18 октября 2023

Утвердить границы зон охраны Анастасьевской часовни в Портянниково предстоит депутатам
18 октября 2023

Псковские полицейские спасли жизнь умирающей собаке
18 октября 2023

Студенческие отряды ПсковГУ помогли жителям деревни Самолва Гдовского района
18 октября 2023

Псковский кулинар участвует в шоу «Король десертов» на телеканале «Пятница!»
18 октября 2023

Псковские учителя приняли участие в форуме молодых преподавателей родных языков и родных литератур

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...