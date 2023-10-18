Михаил Ведерников: Теперь розовые очки сняли все

11:04, 18 октября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем выступлении на IV Псковском медиафоруме, который проходит сегодня, 18 октября, в ПсковГУ, констатировал, что миру пришлось «снять розовые очки». Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

«Если кто-то до этого ещё и смотрел на всё через розовые очки, то теперь их сняли все. Может показаться, что всё это произошло только что, буквально в течение пары лет. Нет. Это впечатление обманчиво. В этом контексте считаю лишним ещё раз напоминать, что российские и русскоязычные СМИ в Европе просто уничтожаются под эгидой борьбы за свободу слова. Недавно общался с немцами, которые живут в Германии. Они подтверждают: в их медиаполе царит тотальная цензура. Невозможно в открытом доступе найти мнение, отличное от мейнстрима. Всё заблокировано. Можно только то, что нужно проамериканскому немецкому правительству. Иного не дано», - отметил губернатор Псковской области.

Михаил Ведерников добавил также, что «в мире, победившем нацистскую Германию, допускается унижение людей по национальному признаку». «Именно в такой ситуации сейчас находятся Россия и русскоязычные люди. Принцип коллективной вины всегда считался атрибутом тоталитарных государств. И он неизменно приводил к чудовищным преступлениям и всегда порицался, а сегодня это основной принцип, которым руководствуются недружественные страны в отношении России. Чего стоит одно только разрешение изымать автомобили и личные вещи у россиян, пересекающих границы ЕС». - подытожил глава региона.