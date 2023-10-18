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Политика

Сегодня мы внутри урагана нового мира – Михаил Ведерников

«Сила настоящих медиа – видеть полную картину мира, чувствовать приближение шторма и своевременно предупреждать об этом людей. Сегодня мы уже внутри урагана нового мира, который бушует в полную силу», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на IV Псковском медиафоруме, который проходит 18 октября в ПсковГУ. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Сила настоящих медиа – видеть полную картину мира. Фото: ПАИ

Глава региона напомнил, что на площадке Псковского медиафорума в 2018 году обсуждалась «постправда» как главный вызов современности. «Тогда десятки спикеров предупреждали: мир увлёкся подменой понятий. На конкретных примерах мы показывали, как переписываются учебники. Как чёрное называется белым. Как фейки диктуют новостную повестку. Здесь, на этой площадке, мы разобрали все предпосылки того, что сегодня воплотилось в жёсткую и не очень привлекательную реальность», – сказал глава региона.

Поэтому тема нынешнего форума, отметил Михаил Ведерников, – то, как в этих условиях работать, какие инструменты для этого понадобятся.

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