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Общество

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал характеристики «дивного нового мира»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём выступлении на IV Псковском медиафоруме в ПсковГУ 18 октября назвал характеристики «дивного нового мира», передаёт корреспондент ПАИ.

Главная задача журналиста в современности – это обеспечение общества достоверной информацией, борьба с дезинформацией и фейковыми новостями, а также создание интересного контента. Фото: ПАИ

Первой характеристикой глава региона назвал глобализацию, которая пошла вспять. «Второе: возрастает технологичность всех процессов. Главный тренд – проникновение искусственного интеллекта во все сферы. Ещё вчера это была вспомогательная программа для черновой работы в IT-секторе. Сегодня это мощный инструмент для принятия значимых решений в экономике, для оптимизации производства, для решения творческих задач и даже в рамках боевых действий. Его потенциал настолько высок, что лидер в сфере технологий искусственного интеллекта (компания – разработчик прорывного Chat GPT-4) поставил на паузу обучение нового поколения своей флагманской программы. Никто, даже сами авторы технологии, не знают в полной мере, что будет уметь их новая машина и к чему это приведёт. И третье: жёсткая борьба за правду», – перечислил Михаил Ведерников.

В подтверждение своих слов Михаил Ведерников привёл цитату: «Главная задача журналиста в современности – это обеспечение общества достоверной информацией, борьба с дезинформацией и фейковыми новостями, а также создание интересного контента».

По словам губернатора, автор этих строк – нейросеть «Яндекса». «Её «мысли» формируются на основе тех данных, которые сейчас наиболее заметны и широко циркулирует в интернете. Другими словами, нейросеть видит запрос общества и закладывает его в свои ответы. И, с одной стороны, это важный симптом того, что люди ждут от вас борьбы за правду и объективность. Общество нуждается в вас и в ваших профессиональных навыках. А с другой – и я хотел подчеркнуть это цитатой – возможности для создания фейков сегодня безграничны. Нейросети сделают и текст, и фото, и видео, с трудом отличимые от реальных», – заключил Михаил Ведерников.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал характеристики «дивного нового мира»

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