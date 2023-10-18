Михаил Ведерников: Чтобы тебе верили, надо быть в гуще событий

11:09, 18 октября 2023, ПАИ

«Чтобы тебе верили, надо быть в гуще событий», – подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников на IV Псковском медиафоруме, передаёт корреспондент ПАИ.

По его словам, яркий пример современности – военкоры. «Это абсолютная новая история, которая чётко показывает: чтобы тебя читали, чтобы тебе верили – принципиально важно всегда быть в гуще событий. Только тогда твоё мнение действительно стоит внимания», – заявил глава региона.

«Только ваш авторитет, ваш профессионализм, ваша работа с источниками, личная репутация помогут вашим читателям и зрителям отличить правду от искусно состряпанной лжи», – обратился Михаил Ведерников к собравшимся на медиафоруме журналистам.