Михаил Ведерников: Чтобы тебе верили, надо быть в гуще событий
«Чтобы тебе верили, надо быть в гуще событий», – подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников на IV Псковском медиафоруме, передаёт корреспондент ПАИ.
По его словам, яркий пример современности – военкоры. «Это абсолютная новая история, которая чётко показывает: чтобы тебя читали, чтобы тебе верили – принципиально важно всегда быть в гуще событий. Только тогда твоё мнение действительно стоит внимания», – заявил глава региона.
«Только ваш авторитет, ваш профессионализм, ваша работа с источниками, личная репутация помогут вашим читателям и зрителям отличить правду от искусно состряпанной лжи», – обратился Михаил Ведерников к собравшимся на медиафоруме журналистам.
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