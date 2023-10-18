Михаил Ведерников привёл пример востребованности соседями из стран Балтии информации из России

11:11, 18 октября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на IV Псковском медиафоруме привёл пример востребованности соседями из стран Балтии информации из России. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Три года назад число подписчиков наших районных изданий в соцсетях составляло порядка 38 тысяч человек. Сегодня их более 133 тысяч. Из них порядка 5 % – это иностранные подписчики в основном из стран Балтии и Белоруссии, – сообщил Михаил Ведерников. – То есть несколько тысяч наших русскоязычных соседей интересуются районной прессой – они хотят знать, что происходит у нас тут, на местах. Причина очевидная. Если говорить о странах Балтии – то многие наши соотечественники там подвергаются цензуре. Их родной язык ограничивают, на нём не дают спокойно говорить, выражать своё мнение, получать образование».

Следствием этого губернатор Псковской области назвал увеличившееся в два раза число заявок по программе переселения соотечественников. В этом году их поступило 200, растёт и число заявок из Эстонии, из Литвы, добавил глава региона.

«Люди не чувствуют себя там комфортно, не ощущают себя в безопасности. И, несмотря на глубокую русофобию, несмотря на мощнейшую пропаганду ненависти в адрес России, они начинаются стремиться домой, понимая, что в Европе они стали людьми второго сорта. Ваша задача как журналистов – помнить об этой аудитории», – заключил Михаил Ведерников.