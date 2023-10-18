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Политика

Миллионы наших соотечественников кормят сказками про орков – Михаил Ведерников

Миллионы соотечественников сегодня не имеют доступа к нормальной информации, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пленарном заседании IV Псковского медиафорума, который проходит в ПсковГУ 18 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

На примере Украины мы видим, к чему приводит передоз такой пропагандой. Фото: ПАИ

«Их кормят сказками про орков, про загнивающую экономику, про озверение россиян. Они слушают это 24 часа семь дней в неделю. На примере Украины мы видим, к чему приводит передоз такой пропагандой. Многие люди там просто теряют землю под ногами, тотально разучились отделять зёрна от плевел. И только те, кто сохранил связь с русскоязычным сегментом медиаполя, сумели сориентироваться и выбраться из этой ловушки», – отметил Михаил Ведерников.

По информации ТАСС, за год проведения СВО в Россию приехало порядка 5 млн украинских беженцев. «Это люди, которые спаслись в том числе и благодаря тем, кто сумел до них достучаться, показать реальные цели спецоперации, настоящие настроения в обществе», – заключил глава региона.

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