О необходимости обеспечить информационный суверенитет заявил губернатор Псковской области

11:14, 18 октября 2023, ПАИ

О необходимости обеспечить информационный суверенитет заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пленарном заседании IV Псковского медиафорума, который проходит в ПсковГУ сегодня, 18 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Во время известных событий в Белоруссии я был в Минске. В составе нашей делегации было несколько экспертов, которые анализировали ситуацию в стране. Достоверно известно: всё, что происходило у соседей, модерировалось через соцсети, интернет и спецчаты. Большинство модераторов находились в Польше и странах Балтии. Там есть целые медиалаборатории, которые реализуют инструменты управления людьми через соцсети и мессенджеры. Нам нужно создать противовес этой силе. Обеспечить свой информационный суверенитет», – сказал губернатор Псковской области.

Он напомнил, что недавно с этими целями в ПсковГУ предлагалось сделать студенческую медиалабораторию России и Белоруссии. «Я уверен, что это необходимо сделать, и готов оказать поддержку. Такое же взаимодействие должно быть организовано и на уровне профессиональных медиа всех сопредельных стран. Нам надо защищать наших соотечественников от пропаганды и лжи, это сложная задача, но с этим вызовом мы справимся», – уверен губернатор.