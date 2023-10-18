Студентка ПсковГУ приняла участие в форуме «На волне» во Владивостоке

13:41, 18 октября 2023, ПАИ

Студентка Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства ПсковГУ Ирина Корчагина стала участницей окружного молодёжного образовательного форума Дальневосточного федерального округа «На волне». Мероприятие прошло во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Участникам форума предлагалось улучшить собственные проекты или присоединиться к команде, которая его модернизирует, что и сделала Ирина Корчагина. Проектом команды студентки стала туристическая компания, которая организовывает путешествия по Дальнему Востоку с целью уменьшения оттока молодёжи из региона. Участники форума разработали несколько направлений экскурсий, среди которых экологические, исторические, культурные, а также научные и промышленные.

«На Дальнем Востоке можно жить, учиться, работать и делать это с удовольствием. С помощью экскурсионных направлений, придуманных нами, все смогут в этом убедиться», – заключила девушка.

Защита проектов проходила в формате ярмарки, где команды знакомили участников, организаторов, волонтёров и экспертов со своими работами, а взамен получали игровую валюту. Команду псковской студентки наградили за «Самый лучший бизнес-проект». А сама Ирина Корчагина получила награду от проекта «Другое дело» за высокую социальную активность и дисциплинированность.

Студентка отметила, что форум научил её думать масштабнее и анализировать большое количество информации. Мероприятие дало ей больше знаний в том числе в сфере предпринимательства, заключила она.