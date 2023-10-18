Школьники Псковской области установили рекорды финала фестиваля ГТО

11:13, 18 октября 2023, ПАИ

Школьники Псковской области установили рекорды в личном зачёте среди всех участников финала фестиваля ГТО, который прошёл в Ялте с 25 сентября по 15 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области.

В командном зачёте команда Псковской области заняла 31-е место из 64 сильнейших команд.

Среди 550 участников спортсмен из Пустошки Александр Горбунов в испытании наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье показал лучший результат в 29 сантиметров.

Также пскович Евгений Ткачёв в испытании прыжок в длину с места продемонстрировал результат в 270 сантиметров.

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