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Спорт

Школьники Псковской области установили рекорды финала фестиваля ГТО

Школьники Псковской области установили рекорды в личном зачёте среди всех участников финала фестиваля ГТО, который прошёл в Ялте с 25 сентября по 15 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области.

Школьники Псковской области установили рекорды финала фестиваля ГТО. Фото: центр спортивной подготовки Псковской области

В командном зачёте команда Псковской области заняла 31-е место из 64 сильнейших команд. 

Среди 550 участников спортсмен из Пустошки Александр Горбунов в испытании наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье показал лучший результат в 29 сантиметров.

Также пскович Евгений Ткачёв в испытании прыжок в длину с места продемонстрировал результат в 270 сантиметров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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