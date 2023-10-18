Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Услышать произведения Баха смогут псковичи на органном концерте

Концерт органной музыки из цикла «Иоганн Себастьян Бах» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 21 октября в 16:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: организаторы мероприятия

В концерте примет участие органистка, выпускница СПбГУ кафедры ргана, клавесина и карильона, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, главный органист Евангелическо-лютеранской церкви Святого Михаила (Санкт-Петербург) Галина Ельшаева.

«В органном концерте «Иоганн Себастьян Бах» прозвучит духовная музыка XVIII века эпохи барокко короля органа Иоганна Себастьяна Баха. Творческая органная Мекка Иоганна Себастьяна Баха представлена разнообразными жанрами – это хоральная обработка, фантазии, прелюдии, фуги, соната, токката. Музыка великого германца представлена лучшими его сочинениями», – отметили организаторы.  

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут без антракта.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 октября 2023

Почти 40 килограммов монет обнаружили псковские таможенники в кабине грузовика
18 октября 2023

Александр Малькевич на Псковском медиафоруме: Мы должны энергично продвигать свою повестку
18 октября 2023

Мокрый снег ожидается в Псковской области 19 октября
18 октября 2023

О необходимости обеспечить информационный суверенитет заявил губернатор Псковской области
18 октября 2023

Миллионы наших соотечественников кормят сказками про орков – Михаил Ведерников
18 октября 2023

Михаил Ведерников привёл пример востребованности соседями из стран Балтии информации из России
18 октября 2023

Услышать произведения Баха смогут псковичи на органном концерте
18 октября 2023

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал характеристики «дивного нового мира»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...