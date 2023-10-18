Услышать произведения Баха смогут псковичи на органном концерте

11:11, 18 октября 2023, ПАИ

Концерт органной музыки из цикла «Иоганн Себастьян Бах» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 21 октября в 16:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В концерте примет участие органистка, выпускница СПбГУ кафедры ргана, клавесина и карильона, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, главный органист Евангелическо-лютеранской церкви Святого Михаила (Санкт-Петербург) Галина Ельшаева.

«В органном концерте «Иоганн Себастьян Бах» прозвучит духовная музыка XVIII века эпохи барокко короля органа Иоганна Себастьяна Баха. Творческая органная Мекка Иоганна Себастьяна Баха представлена разнообразными жанрами – это хоральная обработка, фантазии, прелюдии, фуги, соната, токката. Музыка великого германца представлена лучшими его сочинениями», – отметили организаторы.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут без антракта.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.