Критерии настоящей журналистики перечислила Екатерина Ларина на Псковском медиафоруме

11:32, 18 октября 2023, ПАИ

Критерии настоящей журналистики перечислила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минкомсвязи России Екатерина Ларина на IV Псковском медиафоруме 18 октября.

«Залог выживания в журналистике – верность профессии, – заявила Екатерина Ларина. – Успех в медиаотрасли – доверие и внимание аудитории, которой важно понимать, кто верен правде, кто относится к аудитории с уважением и не пытается выдавать постановочные кадры за реальные события, а фейки – за правду. Но это непростая работа в условиях современных технологий, так как скорости растут, конкуренция тоже. Но на нашей стороне правда».

Кроме того, подчеркнула Екатерина Ларина, такие собрания, как Псковский медиафорум, «помогают чувствовать товарищеское плечо». «В современном инфопространстве, полном фейков и лжи, важно общение и ощущение того, что нормальность существует, она на нашей стороне», - отметила директор департамента Минкомсвязи.

В заключение Екатерина Ларина рекомендовала журналистам в своей работе ориентироваться на изданный в прошлом году указ президента «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«Это то, с чем можно сверяться», - заключила Ксения Ларина.