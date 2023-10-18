Стала известна предварительная программа встречи воздухоплавателей в Великих Луках

12:00, 18 октября 2023, ПАИ

Стала известная предварительная программа встречи воздухоплавателей, которая пройдёт в Великих Луках в 2024 году. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на пресс-службу администрации Великих Лук.

9 июня начнётся заезд участников соревнований. На следующий день произойдёт тренировочный полёт, регистрация участников в спорткомплексе «Стрелец», которая продолжится 11 июня, и открытие соревнований.

В День России, 12 июня, произойдёт массовый старт аэростатов. В субботу, 15 июня, стартуют соревнования «кей-граб», посвящённые международной встрече воздухоплавателей. На следующий день пройдут дебрифинг, торжественное закрытие и награждение победителей, а также ночное свечение аэростатов.

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