Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Выставка кружева народа сето открылась в Сигово

Выставка «SETO VALGÕ. Сетуское белое» работает в информационном центре музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово. Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее-заповеднике.

На выставке представлено традиционное кружево народа сето.

  • Выставка «SETO VALGÕ. Сетуское белое»
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • Выставка «SETO VALGÕ. Сетуское белое»
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • Выставка «SETO VALGÕ. Сетуское белое»
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • Выставка «SETO VALGÕ. Сетуское белое»
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • Выставка «SETO VALGÕ. Сетуское белое»
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • Выставка «SETO VALGÕ. Сетуское белое»
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • Выставка «SETO VALGÕ. Сетуское белое»
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • Выставка «SETO VALGÕ. Сетуское белое»
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • Выставка «SETO VALGÕ. Сетуское белое»
    Фото: Изборский музей-заповедник

«Издавна каждый сетоский дом украшали кружевные салфетки, занавески, покрывала и скатерти, созданные прихотливой женской фантазией и сочетанием неповторимых вариаций сочиненных или подсмотренных в журналах узоров. Самым распространенным на древней земле Сетомаа было кружево, вязанное крючком. С его помощью сетоские женщины вывязывали красивые кружевные узоры, создавая различные переплетения из одной нити. Женщины, но чаще девушки, у которых было больше свободного времени, собирались по четвергам, срисовывали узоры из журналов и дома изготавливали образцы. Обычно кружева вязали зимой, когда заканчивались земельные работы. Были мастерицы, работавшие не только для себя, но и на заказ. На праздниках и ярмарках устраивались выставки кружевных изделий мастериц из Печорского уезда», – отметили в музее.  

Напомним, что музей-усадьба сето в Сигово – единственный в России музей, сохраняющий уникальную материальную и духовную культуру этого малого финно-угорского народа. Музей размещается в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс. Усадьба сформировалась в конце XIX – начале XX века. С 1999 года усадьба является частью музея-заповедника «Изборск».

Усадьба сохранила подлинные постройки, датируемые 1899 годом: каменный жилой дом с деревянными сенями, каменный хлев и клети (амбар), баню. Коллекции, представленные в музее: мебель, домашняя утварь, одежда, сельскохозяйственные орудия труда и т. д., являются результатом многолетней собирательной и исследовательской работы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 октября 2023

Съёмки программы «Неизвестные маршруты России» завершены в Псковской области
18 октября 2023

Олег Газманов выступит в Пскове
18 октября 2023

Выставка кружева народа сето открылась в Сигово
18 октября 2023

Услышать произведения Баха смогут псковичи на органном концерте
18 октября 2023

Епископ Псковский и Порховский Арсений возведён в сан митрополита
18 октября 2023

Утвердить границы зон охраны Анастасьевской часовни в Портянниково предстоит депутатам
17 октября 2023

«Большие гастроли» Архангельского театра кукол стартовали в Пскове
17 октября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Открытие выставки «Любуюсь Псковом»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...