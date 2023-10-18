Выставка кружева народа сето открылась в Сигово

11:53, 18 октября 2023, ПАИ

Выставка «SETO VALGÕ. Сетуское белое» работает в информационном центре музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово. Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее-заповеднике.

На выставке представлено традиционное кружево народа сето.



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник

















«Издавна каждый сетоский дом украшали кружевные салфетки, занавески, покрывала и скатерти, созданные прихотливой женской фантазией и сочетанием неповторимых вариаций сочиненных или подсмотренных в журналах узоров. Самым распространенным на древней земле Сетомаа было кружево, вязанное крючком. С его помощью сетоские женщины вывязывали красивые кружевные узоры, создавая различные переплетения из одной нити. Женщины, но чаще девушки, у которых было больше свободного времени, собирались по четвергам, срисовывали узоры из журналов и дома изготавливали образцы. Обычно кружева вязали зимой, когда заканчивались земельные работы. Были мастерицы, работавшие не только для себя, но и на заказ. На праздниках и ярмарках устраивались выставки кружевных изделий мастериц из Печорского уезда», – отметили в музее.

Напомним, что музей-усадьба сето в Сигово – единственный в России музей, сохраняющий уникальную материальную и духовную культуру этого малого финно-угорского народа. Музей размещается в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс. Усадьба сформировалась в конце XIX – начале XX века. С 1999 года усадьба является частью музея-заповедника «Изборск».

Усадьба сохранила подлинные постройки, датируемые 1899 годом: каменный жилой дом с деревянными сенями, каменный хлев и клети (амбар), баню. Коллекции, представленные в музее: мебель, домашняя утварь, одежда, сельскохозяйственные орудия труда и т. д., являются результатом многолетней собирательной и исследовательской работы.