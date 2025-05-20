Изданные в оккупированной фашистами Праге повести Пушкина передали в «Михайловское»

13:54, 20 мая 2025, ПАИ

Несколько очень редких книжных изданий получил в дар Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили ПАИ в музее, среди этих изданий – небольшого формата книги «А. С. Пушкин. Пиковая дама» и «А. С. Пушкин. Повести Белкина («Станционный смотритель», «Метель»)» 1944 года.

«Изданы эти пушкинские повести в издательстве русского зарубежья «Хутор», которое работало в Праге с 1922 по 1949 год под руководством Алексея Григорьевича Винничука, – рассказали в «Михайловском». – Удивляет то, что «Повести Белкина» увидели свет в 1944 году, когда Прага ещё была оккупирована немецко-фашистскими войсками».

Эти издания – книжные памятники подарил «Михайловскому» заместитель директора Калининградского областного историко-художественного музея Сергей Якимов, отметили в Пушкинском заповеднике. Кроме того, коллега передал музею три нотных издания, также уже ставших раритетными. Это клавиры (то есть переложения для голоса и фортепьяно) арий Ленского, Онегина и Гремина из оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама». Они были выпущены к столетию со дня рождения А. С. Пушкина в государственных музыкальных издательствах СССР (Москва, 1936 год; Ленинград, 1939-й).

Ранее ПАИ сообщало о подарке, который сделали Государственному музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское» москвичи Вревские – потомки дворянского рода Вревских и Вульфов.