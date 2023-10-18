Статистику востребованности популярных интернет-площадок назвал эксперт на медиафоруме в Пскове

12:20, 18 октября 2023, ПАИ

Статистику востребованности самых популярных интернет-площадок озвучил генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких во время пленарного заседания в рамках Псковского международного медиафорума сегодня, 18 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

В режиме видео-конференц-связи он отметил, что дневная аудитория платформы «Яндекс.Дзен» колоссально выросла.

«Дзен» бьётся с TikTok по дневной аудитории. Несмотря на слухи о блокировке, растёт посещаемость YouTube. Сейчас в YouTube уже не осталось федеральных каналов, все они заблокированы. Представьте, какой это удар по аудитории и по архивам, потому что эта платформа сейчас используется и как архив», – пояснил Александр Широких.

Он также подчеркнул, что с сентября текущего года дневная аудитория Telegram начинается с 25 миллионов человек. По сравнению с январем прошлого года аудитория этого мессенджера выросли почти вдвое.

Соцсеть «ВКонтакте» обогнала всех в июле и отдавать первое место не собирается. С «Одноклассниками» ситуация последние два года стабильная – порядка 20 млн человек, уточнил эксперт.

«Аудитория Instagram* и Facebook* упала почти на 70 %. Работать в этих сетях сейчас нет никакого смысла – потерянное время и ресурсы», – подчеркнул он.

Что касается месячной аудитории, то, как заявил Александр Широких, «ВКонтакте» обогнал Telegram и занял второе место.

«Очень высокие показатели «Дзена», за счёт карточек, за счёт главной страницы в «Мэйл.ру». Площадка хорошо развивается в регионах. Не будем забывать, что существует наш отечественный Rutube – аудитория свыше 20 млн человек», – отметил он.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.