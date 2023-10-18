Александр Малькевич на Псковском медиафоруме: Мы должны энергично продвигать свою повестку

12:14, 18 октября 2023, ПАИ

О необходимости «энергично продвигать российскую повестку» заявил член Общественной палаты РФ, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского педагогического университета Александр Малькевич на пленарном заседании IV Псковского медиафорума сегодня, 18 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Что касается иностранных медиаплощадок, нам на этих платформах никто говорить правду не позволит. Мы должны создавать свои площадки. Всё. Нет времени на медленные танцы: мы должны энергично и где-то даже агрессивно продвигать свою повестку», – заявил Александр Малькевич.

Он также рассказал об иностранных журналистах из Франции, Нидерландов, Италии, которые работают на новых территориях, распространяя правдивую информацию: «Настоящие герои, которые заслуживают российского гражданства».

«Из своих родных стран таких людей просто выдавливают. Их там никто не ждёт. А они просто рассказывают правду о том, что происходит», – отметил Александр Малькевич.

Кроме того, он передал слова благодарности губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и его команде за помощь, в том числе гуманитарную, которую регион оказывает жителям новых территорий РФ.