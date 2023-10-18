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Общество

Александр Малькевич на Псковском медиафоруме: Мы должны энергично продвигать свою повестку

О необходимости «энергично продвигать российскую повестку» заявил член Общественной палаты РФ, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского педагогического университета Александр Малькевич на пленарном заседании IV Псковского медиафорума сегодня, 18 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Мы должны энергично и где-то даже агрессивно продвигать свою повестку – Александр Малькевич. Фото: ПАИ

«Что касается иностранных медиаплощадок, нам на этих платформах никто говорить правду не позволит. Мы должны создавать свои площадки. Всё. Нет времени на медленные танцы: мы должны энергично и где-то даже агрессивно продвигать свою повестку», – заявил Александр Малькевич.

Он также рассказал об иностранных журналистах из Франции, Нидерландов, Италии, которые работают на новых территориях, распространяя правдивую информацию: «Настоящие герои, которые заслуживают российского гражданства».

«Из своих родных стран таких людей просто выдавливают. Их там никто не ждёт. А они просто рассказывают правду о том, что происходит», – отметил Александр Малькевич.

Кроме того, он передал слова благодарности губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и его команде за помощь, в том числе гуманитарную, которую регион оказывает жителям новых территорий РФ.

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