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Политика

Экс-депутат Европарламента: Информационная война направлена на тотальное уничтожение России

Информационная война, которую ведут страны Запада, направлена на тотальное уничтожение России. Об этом заявил журналист, политик, экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин на пленарном заседании в рамках Псковского международного медиафорума сегодня, 18 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Для СМИ в Евросоюзе список запретов явных и неявных намного больше, чем список запретов у российского журналиста. Россия является страной свободы и свободы слова. В этом я уверен, я это почувствовал. К примеру, я созвонился с десятком коллег, которые работают в русскоязычном сегменте в Японии, Латвии. Они мне сказали, что с радостью приняли бы участие в этом медиафоруме, но не могут, потому что в лучшем случае их уволят только за появление на этом медиафоруме», – рассказал он.

Спикер подчеркнул, что европейские власти очень голодны на информацию из России и в частности из Псковской области.

«Пскову суждено было стать городом-воином на границе России и впитывать не только всё то хорошее, что приносят иностранные соседи, но и отбивать всё плохое. Сейчас информационная война направлена на тотальное уничтожение России. И этого не скрывают. Это серьезнейшая проблема. На ваших плечах не только миссия, но и призвание защищать русский мир, русских людей, всех, кто умеет читать на кириллице», – заключил Андрей Мамыкин.

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