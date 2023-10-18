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Общество

Почему нельзя загружать ребёнка учёбой в каникулы, объяснила педагог

Мозг школьника может получить травму, если не давать ему отдыхать на каникулах. Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказала педагог Наталья Евсеева.

«Каникулы в первую очередь нужны для того, чтобы ребёнок смог закрепить информацию, которую получил в школе, и сумел найти ей практическое применение», – объяснила педагог.

При этом очень важно использовать разные подходы для усвоения информации. Для младшеклассников и учеников средней школы важной остаётся игровая деятельность. Кроме того, школьникам всех возрастов нужно показывать практическое применение знаний, которые они получили в школе.

«Например, школьник начал проходить в школе сложение и вычитание – значит, с ним нужно отправиться в магазин и вместе считать сумму покупок. А изучение иностранных слов можно закрепить просмотром фильма на языке оригинала. Таким образом новые знания соединяются с теми, которые школьник уже получил», – сказала специалист.

По мнению педагога, следует исключить зубрёжку, которая не приводит к усвоению знаний, а если у школьника есть проблемы с каким-то предметом, то на устранение пробелов в знаниях следует уделять не более одного – двух часов в день.

«Важно также вносить в занятия поощрение, например, после неинтересного для ребёнка предмета он делает то, что ему больше всего нравится. Таким образом мотивация и желание учиться не пропадут», – заключила специалист.

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