Очевидцев смерти мужчины на псковской трассе ищет полиция

13:21, 18 октября 2023, ПАИ

Псковские полицейские ищут информацию о смерти мужчины, чьё тело найдено на четвёртом километре автомобильной дороги Псков – Ваулино – Торошино в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По предварительной информации, в Пскове 14 октября около 22:36 на четвёртом километре автомобильной дороги Псков – Ваулино – Торошино на проезжей части обнаружили труп 68-летнего мужчины.

Обстоятельства смерти мужчины в настоящее время устанавливаются, в связи с чем очевидцев произошедшего просят обратиться в органы предварительного следствия, а именно позвонить по телефонам (8 8112) 59-33-27 или 8 (977) 574-30-87.

Также обратиться можно по адресу Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом № 19, кабинет № 26 к следователю СО ОМВД России по Псковскому району.