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Культура

Олег Газманов выступит в Пскове

Певец Олег Газманов выступит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 24 октября. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

Фото: Псковская областная филармония

«Артист – настоящий эталон мужественности на российской сцене. Его песни любят за душевность и искренность, ведь артист вкладывает в каждую песню частичку себя», – отметили в филармонии.  

«Я очень люблю жизнь во всех её проявлениях и многое в ней ценю. Честь, достоинство, умение держать своё слово. Стремление всегда двигаться вперёд, несмотря ни на что…» – так Олег Газманов говорит о своём отношении к жизни.

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