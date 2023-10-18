Олег Газманов выступит в Пскове

12:39, 18 октября 2023, ПАИ

Певец Олег Газманов выступит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 24 октября. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

«Артист – настоящий эталон мужественности на российской сцене. Его песни любят за душевность и искренность, ведь артист вкладывает в каждую песню частичку себя», – отметили в филармонии.

«Я очень люблю жизнь во всех её проявлениях и многое в ней ценю. Честь, достоинство, умение держать своё слово. Стремление всегда двигаться вперёд, несмотря ни на что…» – так Олег Газманов говорит о своём отношении к жизни.