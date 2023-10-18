Сергей Ефименко: Мир прошёл точку невозврата

14:42, 18 октября 2023, ПАИ

Мир прошёл точку невозврата и двигается в сторону построения многополярной системы, заявил руководитель территориального органа – представитель МИД России в Пскове Сергей Ефименко в рамках секции «Диалог СМИ приграничных территорий. Защита русского языка и традиционных ценностей» на Псковском международном медиафоруме сегодня, 18 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мир прошёл точку невозврата, он движется в сторону построения многополярной системы. В этом формате никто никому не сможет диктовать, как жить, ориентируясь на какие-то правила, которые никто не читал и никто не видел», – сказал Сергей Ефименко.

По его словам, русский язык и культуру невозможно игнорировать, как невозможно игнорировать Россию, «на облёт которой европейские авиакомпании вынуждены тратить всё больше денег».

«В наши задачи [в задачи МИД. – ПАИ] в том числе входит разъяснение внешнеполитических вопросов. У нас есть и Telegram-канал, и группа в соцсети «ВКонтакте», и даже аккаунт в экс-«Твиттере». С традиционными СМИ мы тягаться не можем, но всё-таки информацию нашим читателям стараемся предоставлять», – заключил Сергей Ефименко.

Напомним, что 18 октября проходит IV Псковский международный медиафорум. О том, кто участвует в мероприятии, что говорят эксперты о журналистике и СМИ, можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.