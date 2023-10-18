Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Сергей Ефименко: Мир прошёл точку невозврата

Мир прошёл точку невозврата и двигается в сторону построения многополярной системы, заявил руководитель территориального органа – представитель МИД России в Пскове Сергей Ефименко в рамках секции «Диалог СМИ приграничных территорий. Защита русского языка и традиционных ценностей» на Псковском международном медиафоруме сегодня, 18 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Сергей Ефименко: «Мир прошёл точку невозврата». Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Мир прошёл точку невозврата, он движется в сторону построения многополярной системы. В этом формате никто никому не сможет диктовать, как жить, ориентируясь на какие-то правила, которые никто не читал и никто не видел», – сказал Сергей Ефименко.

По его словам, русский язык и культуру невозможно игнорировать, как невозможно игнорировать Россию, «на облёт которой европейские авиакомпании вынуждены тратить всё больше денег».

«В наши задачи [в задачи МИД. – ПАИ] в том числе входит разъяснение внешнеполитических вопросов. У нас есть и Telegram-канал, и группа в соцсети «ВКонтакте», и даже аккаунт в экс-«Твиттере». С традиционными СМИ мы тягаться не можем, но всё-таки информацию нашим читателям стараемся предоставлять», – заключил Сергей Ефименко.

Напомним, что 18 октября проходит IV Псковский международный медиафорум. О том, кто участвует в мероприятии, что говорят эксперты о журналистике и СМИ, можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 октября 2023

Историк: Народ в Латвии никогда не был субъектом политики
18 октября 2023

Сергей Ефименко: Мир прошёл точку невозврата
18 октября 2023

Глушить прибалтийские радиостанции в Псковской области предложил экс-депутат Европарламента
18 октября 2023

Экс-депутат Европарламента: Информационная война направлена на тотальное уничтожение России
18 октября 2023

О необходимости обеспечить информационный суверенитет заявил губернатор Псковской области
18 октября 2023

Миллионы наших соотечественников кормят сказками про орков – Михаил Ведерников
18 октября 2023

Михаил Ведерников привёл пример востребованности соседями из стран Балтии информации из России
18 октября 2023

Сегодня мы внутри урагана нового мира – Михаил Ведерников

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...