Группу призывников из Псковской области отправили на службу в Росгвардию
Пять призывников из Псковской области направили на службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления.
«Молодые люди прошли тщательный отбор, включавший не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных – для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация», – отметили в ведомстве.
Молодым людям выдали полевую форму образца «Мох». Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.
Призванные военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.
С призывниками встретились представители псковского ОМОН «Кром» и отдела вневедомственной охраны, которые пригласили молодых псковичей после окончания службы по призыву продолжить службу в подразделениях псковской Росгвардии.
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