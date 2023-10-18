Экс-депутат Европарламента – о вынужденном отъезде из Латвии: Я верю, что все мы вернёмся

17:03, 18 октября 2023, ПАИ

«Я верю, что все мы вернёмся обратно», – заявил вынужденно покинувший Латвию журналист, политик, экс-депутат Европарламента Андрей Мамыкин на пленарном заседании в рамках Псковского международного медиафорума сегодня, 18 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы вернемся в Латвию, Эстонию, Литву. Там могилы наших родственников, там наши корни, эта земля пропитана русской кровью – это исторический факт», – заявил политик.

Также он считает, что те, кто пытается влиться в новую латвийскую действительность, обречены на неудачу. «Вот с 1 января 2026 года в СМИ Латвии запрещена будет любая кириллица. А те, кто рассчитывает влиться в новую латышскую действительность, рассчитывают, что их пронесёт, – ошибаются, не пронесет», – отметил Мамыкин.

Историк-краевед, филолог, общественный деятель, публицист Влад Богов добавил, что не жалеет о своём переезде из Латвии в Россию. «Многие мне звонят и спрашивают, как им сделать так же. Думаю, нужно как-то больше информировать русскоязычных в Латвии о возможностях, которые им предоставятся в России», – считает эксперт.