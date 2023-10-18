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Общество

В Порховском районе люди старшего возраста активно участвуют в проекте «Твой регион – твои возможности 2.0»

Среди порховичей пока самыми активными участниками проекта «Твой регион – твои возможности 2.0» остаются люди старшего возраста. Об этом заявил директор АНО «Центр развития туристической музейно-выставочной деятельности Псковской области «Александр Невский» Даниил Григорьев в интервью корреспонденту ПАИ.

Интервью с директором АНО «Центр развития туристической и музейно-выставочной деятельности Псковской области «Александр Невский» Даниилом Григорьевым. Фото: ПАИ

«Но есть, конечно, и школьники, и даже студенты, а есть люди, уже получившие профессии, – это молодые специалисты, которые трудятся на территории Порховского района», – отметил он.

Напомним, проект «Твой регион – твои возможности 2.0» реализует центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов.

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