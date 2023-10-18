Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мастер-класс «Работа с рисками и фейками» провели для участников Псковского международного медиафорума

О работе с фейковой информацией поговорили в рамках мастер-класса на IV Псковском международном медиафоруме, который проходит 18 октября в ПсковГУ. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Мастер-класс «Работа с рисками и фейками» провели для участников Псковского международного медиафорума. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Мастер-класс «Работа с рисками и фейками» для участников медиафорума провела заместитель генерального директора АНО «Диалог» Дарья Богданова. На мероприятии эксперт отметила, что, по статистике, 84 % россиян используют интернет хотя бы один раз в месяц, а 83 % используют интернет в среднем ежедневно. Среднее время интернет-потребления в день на жителя России – 4 часа 6 минут, уточнила эксперт.

Так, Россия стоит на шестом месте по количеству интернет-пользователей. Первое место занимает Китай.

Дарья Богданова также отметила возрастающую роль Telegram в России. «Telegram растёт не по дням, а по часам. Чем раньше вы туда вовлечётесь, тем будет лучше», – призвала она.

На фото: Дарья Богданова. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Говоря о фейках, спикер также назвала их основные характеристики. Среди них – кликбейтность заголовков, проблемы с орфографией, скомпрометированный ранее источник, настойчивая просьба о распространении, неверная дата события и другие.

Кроме того, Дарья Богданова сообщила, что по результатам исследования АНО «Диалог Регионы» 62 % россиян видят фейки в интернете регулярно и в основном по телевидению.

При этом 67 % жителей встречают опровержение фейков. Большинство из них приходится на телевидение и Telegram, заключила эксперт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 октября 2023

Система «Безопасный город» появится ещё в трёх муниципалитетах Псковской области
18 октября 2023

Мастер-класс «Работа с рисками и фейками» провели для участников Псковского международного медиафорума
18 октября 2023

Гала-концерт «Живое пушкинское слово» пройдёт в Печорах 21 октября
18 октября 2023

Более 800 правонарушений выявили в Псковской области с помощью системы «Безопасный город»
18 октября 2023

Сергей Ефименко: Мир прошёл точку невозврата
18 октября 2023

Концепцию нового молодёжно-патриотического медиацентра разработали в Псковской области
18 октября 2023

Группу призывников из Псковской области отправили на службу в Росгвардию
18 октября 2023

Александр Грацкий стал гостем программы «Среда обитания»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...