Мастер-класс «Работа с рисками и фейками» провели для участников Псковского международного медиафорума

15:55, 18 октября 2023, ПАИ

О работе с фейковой информацией поговорили в рамках мастер-класса на IV Псковском международном медиафоруме, который проходит 18 октября в ПсковГУ. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Мастер-класс «Работа с рисками и фейками» для участников медиафорума провела заместитель генерального директора АНО «Диалог» Дарья Богданова. На мероприятии эксперт отметила, что, по статистике, 84 % россиян используют интернет хотя бы один раз в месяц, а 83 % используют интернет в среднем ежедневно. Среднее время интернет-потребления в день на жителя России – 4 часа 6 минут, уточнила эксперт.

Так, Россия стоит на шестом месте по количеству интернет-пользователей. Первое место занимает Китай.

Дарья Богданова также отметила возрастающую роль Telegram в России. «Telegram растёт не по дням, а по часам. Чем раньше вы туда вовлечётесь, тем будет лучше», – призвала она.

Говоря о фейках, спикер также назвала их основные характеристики. Среди них – кликбейтность заголовков, проблемы с орфографией, скомпрометированный ранее источник, настойчивая просьба о распространении, неверная дата события и другие.

Кроме того, Дарья Богданова сообщила, что по результатам исследования АНО «Диалог Регионы» 62 % россиян видят фейки в интернете регулярно и в основном по телевидению.

При этом 67 % жителей встречают опровержение фейков. Большинство из них приходится на телевидение и Telegram, заключила эксперт.